В Калифорнии самолет упал на жилые дома, погибло 3 человека

28 февраля 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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Три человека погибли и еще двое получили ранения, когда небольшой самолет упал в жилую зону в Риверсайде, штат Калифорния, сообщает начальник пожарной службы Майкл Мур (Michael Moore).Cessna 310 разбился примерно в километре на северо-восток от аэропорта Риверсайда, отметил Ян Грегор, официальный представитель Федерального управления гражданской авиации. Борт летел в Сан-Хосе. На борту находилось пять человек. После взлета самолет рухнул и врезался в два дома.Все погибшие и пострадавшие – пилот и пассажиры Cessna. Двух женщин доставили в местные медицинские центры. Позднее стало известно, что одна из выживших – девочка-подросток. В домах жертв нет.Пожарные эвакуировали квартал и отправили жителей 20 домой во временный приют. Поскольку самолет имел полный бак топлива, возник сильный пожар, который удалось потушить не сразу.