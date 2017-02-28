В Калифорнии самолет упал на жилые дома, погибло 3 человека

Фото: AmericaRU.com
Cessna 310 разбился примерно в километре на северо-восток от аэропорта Риверсайда, отметил Ян Грегор, официальный представитель Федерального управления гражданской авиации. Борт летел в Сан-Хосе. На борту находилось пять человек. После взлета самолет рухнул и врезался в два дома.
Все погибшие и пострадавшие – пилот и пассажиры Cessna. Двух женщин доставили в местные медицинские центры. Позднее стало известно, что одна из выживших – девочка-подросток. В домах жертв нет.
Пожарные эвакуировали квартал и отправили жителей 20 домой во временный приют. Поскольку самолет имел полный бак топлива, возник сильный пожар, который удалось потушить не сразу.
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