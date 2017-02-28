Двенадцать бактерий несут наибольшую опасность для здоровья человека

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Первый в своем роде, список ВОЗ выделяет бактерии, которые, по мнению специалистов в области глобального здравоохранения, представляют наибольшую угрозу для людей. Организация призывает правительства и фармацевтические компании приложить новые усилия для разработки новых лекарств против них.
Возглавляют список бактерии, которые классифицирует как грамотрицательные – многие из них уже неоднократно проявляли устойчивость к большинству антибиотиков. К ним относятся Acinetobacter baumannii и pseudomonas aeruginosa, с которыми связаны вспышки инфекций в медицинских учреждениях. Enterobacteriaceae, палочка Е. coli и Klebsiella в устойчивой форме также представляют большую угрозу.
«Эти бактерии провоцируют высокий уровень смертности. Новые эффективные методы их лечения крайне необходимы», - отметила представитель ВОЗ Мари-Поль Кини (Marie-Paule Kieny).
В Соединенных Штатах один из 25 пациентов в больницах заражается устойчивыми формами инфекций, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний.
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