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Главная страница → Раздел: УкраинаТурчинов подтвердил, что пытался арестовать бежавшего в РФ Януковича
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Турчинов подтвердил, что пытался арестовать бежавшего в РФ Януковича


Турчинов подтвердил, что пытался арестовать бежавшего в РФ Януковича
Фото: AmericaRU.com / rnbo.gov.ua
Секретарь украинского Совбеза Александр Турчинов в интервью изданию «Цензор.НЕТ» подтвердил слова экс-президента Украины Виктора Януковича, что пытался воспрепятствовать его бегству в Россию в 2014 году.

«В прямом эфире Янукович жаловался, что я хотел его уничтожить, захватив вертолет, но котором он пытался покинуть страну. Правда заключалась в том, что я действительно пытался его поймать и привезти в Киев… Я смог заблокировать его вылет за пределы страны и заставил посадить вертолет. Но, понятно, что в Донецке, где он приземлился, некому было его задержать. Он с охраной пересел на машины и отправился в Крым. Мы и там пытались его перехватить. Для этого я самолетом отправил в Крым Авакова и Наливайченко, с небольшой группой добровольцев из спецназа. Но они не смогли его выковырять оттуда, так как Янукович спрятался на военно-морской базе РФ, с которой его переправили в Россию», - рассказал бывший исполняющий обязанности президента Украины.

Он подчеркнул, что имел несколько серьёзных причин для ареста Януковича. «Возник юридический казус: нашим законодательством не предусмотрено, что президент может убежать. Согласно Конституции, он может умереть, может заболеть, сойти с ума, и его могут признают недееспособным, может сам подать в отставку. Но понятия "беглый президент" в Конституции нет. Поэтому мне было важно поймать и доставить в Киев Януковича. Я бы нашел "аргументы", чтобы убедить его написать заявление о добровольной отставке и затем, отправил бы в Лукьяновское СИЗО, где он бы ожидал справедливого приговора суда за свои преступления. Была еще одна серьезная опасность. Он мог сесть в любом восточном регионе страны и заявить о переносе туда своей администрации. Это могло бы реально расколоть страну и привести к катастрофическим последствиям. Ситуация в стране требовала немедленных решений», - сообщил Турчинов.

Отметим, что Янукович бежал из Украины в конце февраля 2014 года после расстрела силовиками в центре Киева активистов, требовавших его отставки. Обязанности президента взял на себя Александр Турчинов.

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