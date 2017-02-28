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Главная страница → Раздел: В миреРоссиянин, разыскиваемый за убийство, 8 лет изображал беженца в Европе
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Россиянин, разыскиваемый за убийство, 8 лет изображал беженца в Европе


Россиянин, разыскиваемый за убийство, 8 лет изображал беженца в Европе
Фото: AmericaRU.com
Полиция Франции арестовала россиянина, подозреваемого в убийстве продавщицы секс-шопа. Преступник 8 лет скрывался от правосудия в Европе, изображая из себя беженца. Об этом сообщило управление СК РФ по Калининградской области.

«В вечернее время 21 декабря 2008 года мужчина пришел в качестве покупателя в магазин «Формула любви»… в г. Калининграде где между ним и ранее ему незнакомой 22-летней продавщицей произошла ссора, в ходе которой, на почве личных неприязненных отношений у мужчины возник умысел на убийство потерпевшей», - рассказали следователи, отметив, что 28-летний калининградец нанес девушке колюще-режущие ранения от которых она скончалась на месте.

«На следующий день после убийства он пешком нелегально пересек границу Польши, откуда на автобусе приехал в г. Париж, обратился в префектуру по вопросам миграции, представился беженцем из Белоруссии, назвавшись вымышленным именем. Получив статус беженца, мужчина длительное время проживал в Париже, а также периодически жил и работал в Голландии, Люксембурге, Швейцарии. При этом указанными государствами ему выплачивалось соответствующее пособие, предоставлялось бесплатное жилье. Помимо пособия, мужчина зарабатывал на жизнь, подрабатывая на стройках в качестве разнорабочего», - сообщили в СК.

Мужчина был арестован в Париже только в марте 2016 года. «Установить место нахождения обвиняемого на территории Франции помогли следы пальцев рук, оставленные им на месте преступления. При постановке на учет в качестве беженца, компетентными органами Французской Республики он был дактилоскопирован, а поскольку мужчина был объявлен в международный розыск, отпечатки его пальцев имелись в картотеке лиц, разыскиваемых по линии Интерпола», - поделились информацией следователи. Преступник уже экстрадирован в Россию. Расследование продолжается.
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