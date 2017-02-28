США обошли Россию в космических пусках

Фото: AmericaRU.com / federalspace.ru
«Доход от 21 коммерческого орбитального пуска в 2016 году оценивается в 2,5 миллиарда долларов», - сообщили американцы, уточнив, что из этого 21 запуска 11 пришлись на США, 8 – на Европу и только 2 – на Россию. Таким образом, за прошедший год Соединённым Штатам удалось получить доход в размере 1,185 миллиард долларов, Европе – 1,152 миллиард долларов, в РФ – 130 миллионов долларов.
«Начиная с 2014 года американские провайдеры начали отрезать от существующей доли коммерческих пусков, занятых российскими провайдерами», - отметили эксперты. Они объяснили такую ситуацию проблемами у россиян с качеством их ракет, а также появлением на данном рынке американский частной компании SpaceX.
Примечательно, что США постепенно вытесняют Россию не только из коммерческих, но и из гражданских и военных орбитальных запусков. За 2016 год 8 стран мира 85 раз вывели на орбиту Земли различные аппараты, 22 были совершены США и Китаем, 17 – РФ, 11 – Европой, 7 – Индией, 4 – Японией, 1 – Израилем и ещё 1 – Северной Кореей.
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