Почему зависимость от смартфона рушит жизни?

Фото: AmericaRU.com
В эксперименте приняли участие 3511 человек в возрасте старше 18 лет, которые ответили на вопросы относительно пользования мобильными устройствами. Кто же самый главный виновник стресса? Социальные сети. 42 процента постоянных пользователей смартфонов сообщили, что они беспокоятся о негативном влиянии социальных сетей на их здоровье.
Постоянные пользователи смартфонов полагают, что чрезмерное использование устройств отражается на их личной жизни, и 44 процента заявили о чувстве изолированности от членов семьи. 35 процента сообщили, что они менее склонны видеться с семьей или друзьями из-за социальных сетей.
Большинство американцев (65 процентов) считают, что если не заходить в социальные сети, то их психическое здоровье улучшится. К сожалению, только 28 процентов на самом деле сделали это.
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