Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 12:39 pm | Чикаго 11:39 am | Сан-Франциско 9:39 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеПочему зависимость от смартфона рушит жизни?
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Почему зависимость от смартфона рушит жизни?


Почему зависимость от смартфона рушит жизни?
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование Американской ассоциации психологов показало, что более 8 из 10 американцев постоянно находятся с мобильными устройствами в руках, и 86 процентов признают, что часто проверяют страницы в социальные сетях, электронные письма или текстовые сообщения. Но круглосуточное нахождение в онлайне имеет свою цену – людей, которые не выпускают смартфоны из рук, имеют более высокий уровень стресса.

В эксперименте приняли участие 3511 человек в возрасте старше 18 лет, которые ответили на вопросы относительно пользования мобильными устройствами. Кто же самый главный виновник стресса? Социальные сети. 42 процента постоянных пользователей смартфонов сообщили, что они беспокоятся о негативном влиянии социальных сетей на их здоровье.

Постоянные пользователи смартфонов полагают, что чрезмерное использование устройств отражается на их личной жизни, и 44 процента заявили о чувстве изолированности от членов семьи. 35 процента сообщили, что они менее склонны видеться с семьей или друзьями из-за социальных сетей.

Большинство американцев (65 процентов) считают, что если не заходить в социальные сети, то их психическое здоровье улучшится. К сожалению, только 28 процентов на самом деле сделали это.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110293
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу домработницы с проживанием Ищу работу домработницы с проживанием
Раздел: Услуги
Страхование в США, финансирование. Miami Страхование в США, финансирование. Miami
Раздел: Бизнес и маркетинг
Брачное агентство ищет партнеров в США Брачное агентство ищет партнеров в США
Раздел: Ищу работу
Предлагаю услуги приходящей няни (Babysitter Miami) Предлагаю услуги приходящей няни (Babysitter Miami)
Раздел: Животные
экзотические саванны f1 и сервала котята доступные экзотические саванны f1 и сервала котята доступные
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221 Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus