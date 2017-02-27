Почему зависимость от смартфона рушит жизни?

27 февраля 2017 года, 19:40

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование Американской ассоциации психологов показало, что более 8 из 10 американцев постоянно находятся с мобильными устройствами в руках, и 86 процентов признают, что часто проверяют страницы в социальные сетях, электронные письма или текстовые сообщения. Но круглосуточное нахождение в онлайне имеет свою цену – людей, которые не выпускают смартфоны из рук, имеют более высокий уровень стресса.В эксперименте приняли участие 3511 человек в возрасте старше 18 лет, которые ответили на вопросы относительно пользования мобильными устройствами. Кто же самый главный виновник стресса? Социальные сети. 42 процента постоянных пользователей смартфонов сообщили, что они беспокоятся о негативном влиянии социальных сетей на их здоровье.Постоянные пользователи смартфонов полагают, что чрезмерное использование устройств отражается на их личной жизни, и 44 процента заявили о чувстве изолированности от членов семьи. 35 процента сообщили, что они менее склонны видеться с семьей или друзьями из-за социальных сетей.Большинство американцев (65 процентов) считают, что если не заходить в социальные сети, то их психическое здоровье улучшится. К сожалению, только 28 процентов на самом деле сделали это.