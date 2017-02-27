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Главная страница → Раздел: ПолитикаДжордж Буш-младший раскритиковал Трампа за высказывания в адрес СМИ
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Джордж Буш-младший раскритиковал Трампа за высказывания в адрес СМИ


Джордж Буш-младший раскритиковал Трампа за высказывания в адрес СМИ
Фото: AmericaRU.com
Бывший президент Джордж Буш-младший (George Bush) редко высказывает свое мнение относительно текущих политических событий, но в понедельник он раскритиковал заявления и политику Дональда Трампа (Donald Trump).

В интервью на шоу «Сегодня» Буш-младший предупредил, что заявление президента о том, что средства массовой информации являются врагом народа, могут выйти боком. Он сказал, что независимая пресса является неотъемлемой частью демократии, а ее осуждение в Соединенных Штатах осложняет проповедование демократических ценностей за рубежом.

"Я считаю, что для демократии средства массовой информации необходимы. Независимые СМИ нужны для того, чтобы привлекать людей вроде меня к ответственности. Власть может завладеть человеком и вызвать зависимость", - заявил Буш-младший. Кроме того, он сказал, что поддерживает иммиграционную политику, которая приветствует и укрепляет правопорядок.

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