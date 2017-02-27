Джордж Буш-младший раскритиковал Трампа за высказывания в адрес СМИ

27 февраля 2017 года, 19:21

Фото: AmericaRU.com

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Бывший президент Джордж Буш-младший (George Bush) редко высказывает свое мнение относительно текущих политических событий, но в понедельник он раскритиковал заявления и политику Дональда Трампа (Donald Trump).В интервью на шоу «Сегодня» Буш-младший предупредил, что заявление президента о том, что средства массовой информации являются врагом народа, могут выйти боком. Он сказал, что независимая пресса является неотъемлемой частью демократии, а ее осуждение в Соединенных Штатах осложняет проповедование демократических ценностей за рубежом."Я считаю, что для демократии средства массовой информации необходимы. Независимые СМИ нужны для того, чтобы привлекать людей вроде меня к ответственности. Власть может завладеть человеком и вызвать зависимость", - заявил Буш-младший. Кроме того, он сказал, что поддерживает иммиграционную политику, которая приветствует и укрепляет правопорядок.