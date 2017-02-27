Количество друзей зависит от размера мозга

27 февраля 2017 года, 18:55

Фото: AmericaRU.com

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Если когда-нибудь вам случалось завидовать кому-то, у кого много друзей - не беспокойтесь, потому что на самом деле их круг общения не настолько большой. Правда в том, что у всех нас есть "счастливый гормон", который ограничивает количество друзей.Ученые обнаружили, что химический состав мозга приматов позволяет им иметь в близком кругу общения от 5 до 15 человек, а в более широком - до 150 человек. Размер нашего мозга и наличие времени для поддержания дружеских отношений ограничивают большее число друзей, говорит профессор Робин Данбар (Robin Dunbar) из Оксфордского университета. Те, у кого в социальных сетях около 5 тысяч друзей, в реальной жизни не могут дружить со всеми.Ранее исследователи обнаружили, что социально ориентированные люди имеют большой мозг. Они пришли к выводу, что, если у человека много друзей, то у него увеличены шесть областей мозга, которые между собой хорошо связаны.