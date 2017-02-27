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Главная страница → Раздел: УкраинаУкраинцы разработали план деоккупации Донбасса без уступок Путину
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Украинцы разработали план деоккупации Донбасса «без уступок Путину»


Украинцы разработали план деоккупации Донбасса без уступок Путину
Фото: AmericaRU.com / mvs.gov.ua
Украинские власти разработали мирный план возвращения Донбасса под свой контроль, который не предусматривает уступок Кремлю. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Глава МВД подчеркнул, что на сегодняшний день деокупация востока Украины не может быть совершена военным путём. «Новая администрация США, готовятся выборы во Франции и в Германии - такой довольно печальный переходный период. И поэтому наши оппоненты в Российской Федерации, путинский режим, по сути, пытаются эту ситуацию использовать. Но это также и окно возможностей для нас. Поэтому активизировались различные планы», - рассказал Аваков.

«Мы имеем абсолютно конкретный план по Донбассу, который будет реализован в том случае, если под натиском Запада будет иметь место воля путинского режима к реальному урегулированию», - отметил министр. Он подчеркнул, что этот план «абсолютно не связан ни с наименьшими уступками путинскому режиму».
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