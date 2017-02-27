Украинцы разработали план деоккупации Донбасса «без уступок Путину»

Фото: AmericaRU.com / mvs.gov.ua
Глава МВД подчеркнул, что на сегодняшний день деокупация востока Украины не может быть совершена военным путём. «Новая администрация США, готовятся выборы во Франции и в Германии - такой довольно печальный переходный период. И поэтому наши оппоненты в Российской Федерации, путинский режим, по сути, пытаются эту ситуацию использовать. Но это также и окно возможностей для нас. Поэтому активизировались различные планы», - рассказал Аваков.
«Мы имеем абсолютно конкретный план по Донбассу, который будет реализован в том случае, если под натиском Запада будет иметь место воля путинского режима к реальному урегулированию», - отметил министр. Он подчеркнул, что этот план «абсолютно не связан ни с наименьшими уступками путинскому режиму».
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