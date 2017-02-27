Прощай, стресс от нехватки денег

27 февраля 2017 года, 16:50

Фото: AmericaRU.com

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Исследование, проведенное Американской психологической ассоциацией, показало, что отдельно существующего стресса из-за нехватки денег не существует около 61% американцев переживает напряжение из-за финансов, но это никак не связано с их недостачей – подобный стресс присущ как бедным людям, так и обеспеченным гражданам США.Многие думают, что если бы у них было больше денег, то им бы не пришлось беспокоиться так много. Оказывается, что эта мысль неверна. Количество денег никак не влияет на появление стресса – богатые люди не меньше малообеспеченных пекутся по этому вопросу.Чтобы перестать напрягаться из-за денег, психологи советуют придерживаться нескольких правил поведения. Стоит реже проверять счета, чтобы избежать навязчивых напоминаний о деньгах. Следите за своей финансовой ситуацией, но без фанатизма, говорят специалисты. Второй принцип – сосредоточиться на потребностях, а не на мимолетных стремлениях к роскоши. Важно постоянно напоминать себе, что счастье не зависит от наличия нового телефона или машины.Третье правило предусматривает принятие ограничения расходов – нужно определить лишь необходимы затраты, включая развлечения и походы в ресторан. Это позволит испытывать меньше чувства вины из-за выходов в свет. Также важно помнить, что деньги – лишь инструмент решения вопросов, и находить другие источники радости.