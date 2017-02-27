Сонливые подростки более склонны к преступлениям, как и взрослые

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По словам одного из авторов анализа Эндриана Рейна (Adrian Raine), сонливость в дневное время является одним из признаков склонности к антиобщественному поведению, к которому также относятся ложь, мошенничество, воровство и хулиганство. Сонливые тинейджеры в 4,5 раза чаще совершают правонарушения до возраста 29 лет.
Для того, чтобы сделать эти выводы, ученые исследовали сотни 15-летних мальчиков из Англии и их уровень сонливости, стиль поведения и внимательность. Оказалось, что 17% из них были осуждены за ненасильственные преступления в более поздние годы. «Сонливость в дневное время приводит к невнимательности и дисфункции головного мозга. Позднее такие нарушения выражаются в совершении преступлений. Связь существует», - заявил Эндриан Рейн.
Автор предлагает решение этой проблемы – более продолжительный и качественный сон для подростков в ночное время. Результаты опубликованы в Science Daily.
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