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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеСонливые подростки более склонны к преступлениям, как и взрослые
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Сонливые подростки более склонны к преступлениям, как и взрослые


Сонливые подростки более склонны к преступлениям, как и взрослые
Фото: AmericaRU.com
Часто ли ученикам хочется вздремнуть на занятиях в средней школе или университете? Если да, то это может быть признаком того, что такие подростки более склонны к совершению преступлений, как и взрослые, показало новое исследование.

По словам одного из авторов анализа Эндриана Рейна (Adrian Raine), сонливость в дневное время является одним из признаков склонности к антиобщественному поведению, к которому также относятся ложь, мошенничество, воровство и хулиганство. Сонливые тинейджеры в 4,5 раза чаще совершают правонарушения до возраста 29 лет.

Для того, чтобы сделать эти выводы, ученые исследовали сотни 15-летних мальчиков из Англии и их уровень сонливости, стиль поведения и внимательность. Оказалось, что 17% из них были осуждены за ненасильственные преступления в более поздние годы. «Сонливость в дневное время приводит к невнимательности и дисфункции головного мозга. Позднее такие нарушения выражаются в совершении преступлений. Связь существует», - заявил Эндриан Рейн.

Автор предлагает решение этой проблемы – более продолжительный и качественный сон для подростков в ночное время. Результаты опубликованы в Science Daily.
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