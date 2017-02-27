Астрономы вновь изучили место во Вселенной, где 30 лет назад взорвалась сверхновая

27 февраля 2017 года, 15:35

Фото: AmericaRU.com

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Тридцать лет назад астрономы по всему миру обнаружили один из самых мощных взрывов сверхновой звезды за последние 400 лет. Вспышка, получившая название Supernova 1987A, была замечена 23 февраля 1987 года. Спустя годы ученые вновь решили изучить регион, где произошло космическое событие.Взрыв сверхновой был назван титаническим, поскольку его мощность оказалась поистине впечатляющей. Он наблюдался в Большом Магеллановом облаке – соседней галактике. Вспышка была настолько яркой, что ее могли видеть жители Земли невооруженным глазом. Сверхновая излучала свет силой в 100 миллионов Солнц на протяжении нескольких месяцев.К 30-й годовщине этого события специалисты NASA выпустили новые снимки и на их основе анимированный ролик, который показывает трехмерную модель района в небе, где взорвалась сверхновая звезда. Основой для изображений стали данные космических телескопов Хаббл и Чандра, а также Большой миллиметровый телескоп ALMA в Атакаме.Новые данные позволяют астрономам изучать фазы развития сверхновой и события после смерти звезды.