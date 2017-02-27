Астрономы вновь изучили место во Вселенной, где 30 лет назад взорвалась сверхновая

Фото: AmericaRU.com
Взрыв сверхновой был назван титаническим, поскольку его мощность оказалась поистине впечатляющей. Он наблюдался в Большом Магеллановом облаке – соседней галактике. Вспышка была настолько яркой, что ее могли видеть жители Земли невооруженным глазом. Сверхновая излучала свет силой в 100 миллионов Солнц на протяжении нескольких месяцев.
К 30-й годовщине этого события специалисты NASA выпустили новые снимки и на их основе анимированный ролик, который показывает трехмерную модель района в небе, где взорвалась сверхновая звезда. Основой для изображений стали данные космических телескопов Хаббл и Чандра, а также Большой миллиметровый телескоп ALMA в Атакаме.
Новые данные позволяют астрономам изучать фазы развития сверхновой и события после смерти звезды.
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