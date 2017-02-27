Научно просчитанная диета позволит снизить риск основных заболеваний

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В испытаниях диеты принял участие 71 доброволец. По словам автора исследования Вальтера Лонго (Valter Longo) из школы медицины имени Леонарда Дэвиса, диета представляет собой низкокалорийную имитацию голодания, и такой способ похудеть был проверен в трех циклах. Участники потребляли от 750 до 1100 калорий в день, при этом рацион состоял из точных пропорций белков, жиров и углеводом. Уже во втором цикле диета показала множество преимуществ.
Имитация поста снижает факторы развития сердечно-сосудистых заболеваний, повышения артериального давления, признаки воспаления, уровень глюкозы и нормализует уровень некоторых гормонов. Кроме того, диета позволила людям сократить жир, включая висцеральный, без потери мышечной массы. Ученые пришли к выводу, что диеты снижает риски многих видов рака, диабета, болезней сердца и других заболеваний, связанных с возрастом.
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