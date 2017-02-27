Россиянка, брошенная в тюрьму за репост видео, пожаловалась в ЕСПЧ

Фото: AmericaRU.com
Отметим, что на Чудновец было заведено уголовное дело по статье «Распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Поводом для этого послужил перерепост ею в соцсети видеоролика, в котором зафиксированы издевательства воспитательницы и вожатого над обнаженным 10-летним мальчиком в детском лагере. Свой поступок девушка объяснила желанием обратить внимание на вопиющий случай и привлечь к ответственности садистов. Однако суд не принял это во внимание и признал Чудновец виновной.
Позже осуждённая подала апелляцию на решение суда, однако отменить его не удалось. Воспитательнице детского сада лишь скостили срок до 5 месяцев. Её защиту это не устроило. «Действительно, мы подали жалобу в ЕСПЧ. Суть ее сводится к доводам о несправедливом судебном разбирательстве ввиду нарушения права на защиту и огромного количества процессуальных нарушений», - сообщил адвокат Чудновец.
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