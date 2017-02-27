Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 8:10 am | Чикаго 7:10 am | Сан-Франциско 5:10 am
Главная страница → Раздел: В миреРоссиянка, брошенная в тюрьму за репост видео, пожаловалась в ЕСПЧ
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Россиянка, брошенная в тюрьму за репост видео, пожаловалась в ЕСПЧ


Россиянка, брошенная в тюрьму за репост видео, пожаловалась в ЕСПЧ
Фото: AmericaRU.com
Евгения Чудновец, которую российский суд приговорил к 6 месяцам колонии за репост 3-секундного видеоролика в соцсетях, обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на адвоката девушки.

Отметим, что на Чудновец было заведено уголовное дело по статье «Распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Поводом для этого послужил перерепост ею в соцсети видеоролика, в котором зафиксированы издевательства воспитательницы и вожатого над обнаженным 10-летним мальчиком в детском лагере. Свой поступок девушка объяснила желанием обратить внимание на вопиющий случай и привлечь к ответственности садистов. Однако суд не принял это во внимание и признал Чудновец виновной.

Позже осуждённая подала апелляцию на решение суда, однако отменить его не удалось. Воспитательнице детского сада лишь скостили срок до 5 месяцев. Её защиту это не устроило. «Действительно, мы подали жалобу в ЕСПЧ. Суть ее сводится к доводам о несправедливом судебном разбирательстве ввиду нарушения права на защиту и огромного количества процессуальных нарушений», - сообщил адвокат Чудновец.

Читайте также: Российскую школьницу суд обязал выплатить штраф за комментарий в соцсети.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110277
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с видом на водный канал во Флориде продается квартира с видом на водный канал во Флориде
Раздел: Требуются
Требуется швея для индевидуального пошива Требуется швея для индевидуального пошива
Раздел: Перевозки
Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю) Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю)
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с прекрасным видом продается квартира с прекрасным видом
Раздел: Квартиры - продам
красиво обустроенная квартира с замечательными видами красиво обустроенная квартира с замечательными видами
Раздел: Животные
Брутальный вислоухий шотландец ищет невесту! Брутальный вислоухий шотландец ищет невесту!
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus