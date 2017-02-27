NASA разрабатывает новый прочный материал, нужный для освоения Марса

27 февраля 2017 года, 14:40

Фото: AmericaRU.com

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NASA занимается разработкой нового материала, который будет полезен для космических кораблей и создания мест обитания в космосе, включая Марс.Цель нового исследования – создать более прочный материал, который может быть использован для этих целей. Речь идет о легких углеродных нанотрубках. Стив Юржик, помощник администратора NASA по космическим миссиям, заявил, что на эти разработки агентство выделило 15 миллионов долларов, к исследованиям привлечены научные институты и технологические вузы.В частности, университет Центральной Флориды предлагает производить изделия из таких материалов с помощью 3D-принтера. Таким способом можно создавать целые сегменты для жилых блоков станций и электроники ракет. Специалисты NASA отмечают, что в качестве исходного ресурса для производства прочного материала может стать реголит – составляющая часть марсианского грунта. Нагрев его позволит провести реакцию электролиза и получить легкий и прочный сплав.