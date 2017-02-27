На Масленицу в Америке стали популярны пончики в польском стиле

27 февраля 2017 года, 14:15

Фото: AmericaRU.com

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В Соединенных Штатах есть свои аналог Масленицы – так называемый «жирный вторник». В этом году самым популярным продуктом накануне этого праздника оказались пончики в польском стиле.«Жирный вторник» отмечается 28 февраля. Любители сладостей массово раскупают «паски» - традиционные польские пончики, жаренные в масле. Производители предлагают целые наборы пасок для семьи, посиделок с друзьями и для офисов.Традиционно в Польше паски едят в четверг после Пепельной среды, а в Америке это блюдо раскупают по вторникам. Керри Мур, владелец небольщой Calumet Bakeryв Лансинге, Чикаго, продает более 2 тысяч пасок в этот особый день. «Мы уже получили сотни заказов на них ко вторнику», - отметила Керри Мур. Всего существует около 15 вкусов этих пончиков.Самые популярные вкусы – клубника с творогом и малина с заварным кремом. Calumet Bakery работает с 1937 года, продает паски, начиная с 80-х годов. Крупные кондитерские магазины Чикаго продают в «жирный вторник» до 50 тысяч пасок.