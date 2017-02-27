В Филадельфии вандалы осквернили еврейское кладбище

27 февраля 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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В Филадельфии на еврейском кладбище разгромили порядка сотни могил. Вандалы надругались над захоронениями дважды за неделю – первое нападение произошла в Сент-Луисе.Полиция Филадельфии сообщает, что около 100 надгробий были перевернуты или повреждены в субботу вечером во время только одного нападения на кладбище Mt. Carmel в районе Виссимоминга. Мотив вандализма пока еще не установлен, заявил детектив Джим МакРейнолдс (Jim McReynolds).Рядом с еврейским находятся три христианских кладбища, и вандалы их не тронули. Раввин Шон Зевит заявил, что представители общины насчитали «несколько сотен» перевернутых надгробий.Наоми Адлер, генеральный директор Еврейской федерации Филадельфии, заявила, что кладбище Mt. Carmel существует с 1890 года.