В Филадельфии вандалы осквернили еврейское кладбище

Фото: AmericaRU.com
Полиция Филадельфии сообщает, что около 100 надгробий были перевернуты или повреждены в субботу вечером во время только одного нападения на кладбище Mt. Carmel в районе Виссимоминга. Мотив вандализма пока еще не установлен, заявил детектив Джим МакРейнолдс (Jim McReynolds).
Рядом с еврейским находятся три христианских кладбища, и вандалы их не тронули. Раввин Шон Зевит заявил, что представители общины насчитали «несколько сотен» перевернутых надгробий.
Наоми Адлер, генеральный директор Еврейской федерации Филадельфии, заявила, что кладбище Mt. Carmel существует с 1890 года.
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