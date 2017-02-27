Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:40 am | Чикаго 5:40 am | Сан-Франциско 3:40 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Филадельфии вандалы осквернили еврейское кладбище
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В Филадельфии вандалы осквернили еврейское кладбище


В Филадельфии вандалы осквернили еврейское кладбище
Фото: AmericaRU.com
В Филадельфии на еврейском кладбище разгромили порядка сотни могил. Вандалы надругались над захоронениями дважды за неделю – первое нападение произошла в Сент-Луисе.

Полиция Филадельфии сообщает, что около 100 надгробий были перевернуты или повреждены в субботу вечером во время только одного нападения на кладбище Mt. Carmel в районе Виссимоминга. Мотив вандализма пока еще не установлен, заявил детектив Джим МакРейнолдс (Jim McReynolds).
Рядом с еврейским находятся три христианских кладбища, и вандалы их не тронули. Раввин Шон Зевит заявил, что представители общины насчитали «несколько сотен» перевернутых надгробий.

Наоми Адлер, генеральный директор Еврейской федерации Филадельфии, заявила, что кладбище Mt. Carmel существует с 1890 года.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110271
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017 Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в США Ищу работу в США
Раздел: Требуются
Ищу работника с опытом в AdWords и SEO Ищу работника с опытом в AdWords и SEO
Раздел: Требуются
Ищу работу любую, главное жилье и питание. Ищу работу любую, главное жилье и питание.
Раздел: Барахолка
Breastmilk pump madela Breastmilk pump madela
Раздел: Мобильники
Продаю телефон Samsung S5, новый, пользовался месяц Продаю телефон Samsung S5, новый, пользовался месяц
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus