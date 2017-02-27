В Якутии питбуль убил грудного младенца

Фото: AmericaRU.com
Инцидент произошел днём 27 февраля. «В частном домовладении… собака бойцовской породы – питбультерьер – укусила за голову двухмесячного ребенка, который находился в детской коляске на улице», - рассказали следователи, уточнив, что девочка скончалась на месте от полученного ранения.
Стоит отметить, что пёс принадлежал матери погибшей девочки, более того, она является заводчицей данной бойцовской породы.
По факту гибели ребёнка следственными органами проводится проверки, выясняются все обстоятельства произошедшего. Пса-убийцу, скорее всего, усыпят.
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