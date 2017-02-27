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В Якутии питбуль убил грудного младенца


В Якутии питбуль убил грудного младенца
Фото: AmericaRU.com
Ужасная трагедия произошла в российском городе Иркутске в семье заводчиков питбулей. Бойцовский пёс нанёс смертельные укусы 2-месячной девочке. Об этом сообщило управление СК России по республике Саха.

Инцидент произошел днём 27 февраля. «В частном домовладении… собака бойцовской породы – питбультерьер – укусила за голову двухмесячного ребенка, который находился в детской коляске на улице», - рассказали следователи, уточнив, что девочка скончалась на месте от полученного ранения.

Стоит отметить, что пёс принадлежал матери погибшей девочки, более того, она является заводчицей данной бойцовской породы.

По факту гибели ребёнка следственными органами проводится проверки, выясняются все обстоятельства произошедшего. Пса-убийцу, скорее всего, усыпят.

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