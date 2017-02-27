Белая американка, считающая себя черной, осталась без работы и может потерять дом

Фото: AmericaRU.com
Рейчел Доулзэл в течение многих лет воспринимает себя черной. Она собиралась стать главой Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. Однако сейчас американка - безработная, живущая на пособие и рискующая потерять жилье. Из-за своей позиции в последнее время ей предложили лишь сняться в реалити-шоу и в кино для взрослых. Лишившись источника дохода, американка находится на грани отчаяния.
«Я думаю, что пора ввести понятие трансцветных людей. Это будет более точно. Я не белая, я афроамериканка», - говорит светловолосая и светлоглазая Доулзэл. Она заявила, что ранее работала главой ассоциации в Спокане и была профессором университета. Она подала в суд по поводу расовой дискриминации, потому что ее не взяли в исторически «черный» университет Говарда, потому что она белая. После этого ей отказали от работы более 100 раз, а ее мемуары отклонили 30 издателей.
Женщина считает, что раса, как и пол, могут меняться, если человек этого хочет. «Это социальная конструкция, которая может быть изменена», - считает Доулзэл.
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