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Главари «республик» Донбасса поставили Киеву ультиматум


Главари республик Донбасса поставили Киеву ультиматум
Фото: AmericaRU.com / dnr-online.ru
Главари сепаратистских «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выдвинули угрозы украинским властям из-за торговой блокады Донбасса. Заявление сепаратистов было опубликовано на сайте «ДНР».

Отметим, что, начиная с 25 января, ветераны антитеррористической операции (АТО) организовали блокаду, препятствуя поставкам с оккупированного Донбасса угля для украинских ТЭС.

Это сильно не понравилось главарям сепаратистов. Так, Захарченко и Плотницкий обвинили Киев в нарушении минских соглашений, «неспособности позаботиться о собственных гражданах» и выдвинули ультиматум.

«Если до 00.00 среды 1 марта 2017 года блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в «ДНР» и «ЛНР». Мы перестанем поставлять уголь на Украину... Мы будем перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран», - пригрозили главари боевиков.

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