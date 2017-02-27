Главари «республик» Донбасса поставили Киеву ультиматум

Фото: AmericaRU.com / dnr-online.ru
Отметим, что, начиная с 25 января, ветераны антитеррористической операции (АТО) организовали блокаду, препятствуя поставкам с оккупированного Донбасса угля для украинских ТЭС.
Это сильно не понравилось главарям сепаратистов. Так, Захарченко и Плотницкий обвинили Киев в нарушении минских соглашений, «неспособности позаботиться о собственных гражданах» и выдвинули ультиматум.
«Если до 00.00 среды 1 марта 2017 года блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в «ДНР» и «ЛНР». Мы перестанем поставлять уголь на Украину... Мы будем перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран», - пригрозили главари боевиков.
Читайте также: Боевики предложили «гуманитарную помощь» жителям неоккупированного Донбасса.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Украинские спецслужбы раскрыли схему, с помощью которой РФ отправляет миллиарды рублей «ЛНР» →
- В Госдуме РФ создают группу поддержки «ДНР/ЛНР», - ИС →
- Госдеп резко раскритиковал Россию за события на Донбассе →
- Янукович развелся с женой →
- Гройсман предложил создать в Украине Службу финансовых расследований →
- Москва отказалась согласовывать с Захарченко новых командиров в «ДНР», - Тымчук →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110265
http://www.americaru.com/news/110265