Водитель, который врезался в толпу на Марди Гра, были мертвецки пьян

27 февраля 2017 года, 12:55

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Уровень алкоголя в крови водителя, который во время празднования Марди Гра в Новом Орлеане въехал на пикапе в толпу людей, составил 232% от допустимой нормы. В результате 28 человек получили ранения.Как сообщает полиция Нового Орлеана, 25-летнему Неилсону Риццуто (Neilson Rizzuto) предъявлено обвинение по двум пунктам – небрежное вождение, ставшее причиной травм людей, и вождение в пьяном виде. Ему могут быть выдвинуты и другие обвинения.Офицеры использовали алкотестер, чтобы определить уровень алкоголя в его крови на месте аварии. Водителям старше 21 года с уровнем алкоголя 0,08% уже может быть предъявлено обвинение в нетрезвом виде в соответствии с законом Луизианы.Судья определили залог для Риццуто в размере 125 тысяч долларов. Если он будет оплачен, обвиняемый останется под домашним арестом и будет носить браслет слежения.Инцидент произошел на пересечении Карроллтон-авеню и Орлинс-Авеню. Прежде, чем врезаться в людей, пикап снес две машины.