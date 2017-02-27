Водитель, который врезался в толпу на Марди Гра, были мертвецки пьян

Фото: AmericaRU.com
Как сообщает полиция Нового Орлеана, 25-летнему Неилсону Риццуто (Neilson Rizzuto) предъявлено обвинение по двум пунктам – небрежное вождение, ставшее причиной травм людей, и вождение в пьяном виде. Ему могут быть выдвинуты и другие обвинения.
Офицеры использовали алкотестер, чтобы определить уровень алкоголя в его крови на месте аварии. Водителям старше 21 года с уровнем алкоголя 0,08% уже может быть предъявлено обвинение в нетрезвом виде в соответствии с законом Луизианы.
Судья определили залог для Риццуто в размере 125 тысяч долларов. Если он будет оплачен, обвиняемый останется под домашним арестом и будет носить браслет слежения.
Инцидент произошел на пересечении Карроллтон-авеню и Орлинс-Авеню. Прежде, чем врезаться в людей, пикап снес две машины.
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