Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:10 am | Чикаго 4:10 am | Сан-Франциско 2:10 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыВодитель, который врезался в толпу на Марди Гра, были мертвецки пьян
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Водитель, который врезался в толпу на Марди Гра, были мертвецки пьян


Водитель, который врезался в толпу на Марди Гра, были мертвецки пьян
Фото: AmericaRU.com
Уровень алкоголя в крови водителя, который во время празднования Марди Гра в Новом Орлеане въехал на пикапе в толпу людей, составил 232% от допустимой нормы. В результате 28 человек получили ранения.

Как сообщает полиция Нового Орлеана, 25-летнему Неилсону Риццуто (Neilson Rizzuto) предъявлено обвинение по двум пунктам – небрежное вождение, ставшее причиной травм людей, и вождение в пьяном виде. Ему могут быть выдвинуты и другие обвинения.

Офицеры использовали алкотестер, чтобы определить уровень алкоголя в его крови на месте аварии. Водителям старше 21 года с уровнем алкоголя 0,08% уже может быть предъявлено обвинение в нетрезвом виде в соответствии с законом Луизианы.

Судья определили залог для Риццуто в размере 125 тысяч долларов. Если он будет оплачен, обвиняемый останется под домашним арестом и будет носить браслет слежения.
Инцидент произошел на пересечении Карроллтон-авеню и Орлинс-Авеню. Прежде, чем врезаться в людей, пикап снес две машины.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110263
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Executive touch cleaning services Executive touch cleaning services
Раздел: Квартиры - продам
2-х-комнатная квартира в центре Майами 2-х-комнатная квартира в центре Майами
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004 Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004
Раздел: Квартиры - продам
продается прекрасная квартира во Флориде продается прекрасная квартира во Флориде
Раздел: Барахолка
Peg Perego Tatamia high chair Peg Perego Tatamia high chair
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus