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Главная страница → Раздел: УкраинаУкраинские спецслужбы раскрыли схему, с помощью которой РФ отправляет миллиарды рублей ЛНР
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Украинские спецслужбы раскрыли схему, с помощью которой РФ отправляет миллиарды рублей «ЛНР»


Украинские спецслужбы раскрыли схему, с помощью которой РФ отправляет миллиарды рублей ЛНР
Фото: AmericaRU.com
Служба безопасности Украины раскрыла механизм, с помощью которого российские власти финансируют сепаратистскую «ЛНР». Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Спецслужбы отметили, что только в первом квартале 2017 года бюджет «ЛНР» получил 11 миллиардов рублей. Из них 9 миллиардов были предоставлены российскими властями в качестве «финансовой помощи». Данный факт россияне тщательно скрывают, чтобы избежать усиления санкций. Для этого финансирование «республики» производится посредством некоего российского благотворительного «Фонда поддержки международных гуманитарных проектов», который и направляет миллиарды рублей «госбанку» непризнанной «республики».

«Финансисты террористов покрывают из этих поступлений отрицательное сальдо бюджета. В частности, "народная милиция ЛНР" получила более 820 миллионов рублей, "МГБ ЛНР" почти 100 миллионов рублей… Значительные средства из российских поступлений используются главарями террористов на финансирование пропагандистской работы среди населения для дискредитации Украины. Бюджет пропагандистов т.н. "ЛНР" составляет почти 30 миллионов рублей», - поделились информацией спецслужбы.
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