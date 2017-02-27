На вручении «Оскара» назвали не тот фильм

27 февраля 2017 года, 12:20

Фото: AmericaRU.com

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Церемония наград «Оскар» в этом году стала самой неоднозначной за всю историю. Во время 89-го вручения кинопремии перепутали конверты и назвали не тот фильм. Лучшим фильмом провозгласили «Ла Ла Лэнд», но на самом деле победителем оказался «Лунный свет».Лучшим режиссером стал Дэмьен Шазелл, создатель «Ла Ла Лэнда», при этом он оказался самым молодым победителем в этой категории. Фильм стал лидером, собрав 6 статуэток.Лучшим актером стал Кейси Аффлек за роль в «Манчестер у моря», актрисой – Эмма Стоун («Ла Ла Лэнд»).Лучший фильм - «Лунный свет»Лучший актер - Кейси Аффлек («Манчестер у моря»)Лучший актер второго плана - Махершала Али («Лунный свет»)Лучшая актриса - Эмма Стоун («Ла Ла Лэнд»)Лучшая актриса второго плана - Виола Дэвис («Ограды»)Лучший режиссер - Дэмьен Шазелл («ЛаЛа Лэнд»)Лучший фильм на иностранном языке - «Коммивояжер»Лучший композитор - Джастин Гурвиц («Ла Ла Лэнд»)Лучший оригинальный сценарий - Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»)Лучший адаптированный сценарий - Барри Дженкинс («Лунный свет»)Лучший оператор - Линус Сандгрен («Ла Ла Лэнд»)Лучшие визуальные эффекты - «Книга джунглей»Лучший дизайн костюмов - «Фантастические твари и где они обитают»Лучший грим и прически - «Отряд самоубийц»Лучший художник-постановщик - «Ла Ла Лэнд»Лучший анимационный фильм - «Зверополис»Лучший документальный фильм - «О. Джей: Сделано в Америке»Лучший короткометражный фильм- «Пой»Лучший короткометражный документальный фильм - «Белые шлемы»Лучший короткометражный анимационный фильм - «Песочник»Лучший монтаж- «По соображениям совести»Лучший монтаж звука - «Прибытие»Лучшее сведение звука - «По соображениям совести»Лучшая песня - «City of Stars» («Ла Ла Лэнд»)