На вручении «Оскара» назвали не тот фильм

Фото: AmericaRU.com
Лучшим режиссером стал Дэмьен Шазелл, создатель «Ла Ла Лэнда», при этом он оказался самым молодым победителем в этой категории. Фильм стал лидером, собрав 6 статуэток.
Лучшим актером стал Кейси Аффлек за роль в «Манчестер у моря», актрисой – Эмма Стоун («Ла Ла Лэнд»).
Список победителей «Оскар – 2017»
Лучший фильм - «Лунный свет»
Лучший актер - Кейси Аффлек («Манчестер у моря»)
Лучший актер второго плана - Махершала Али («Лунный свет»)
Лучшая актриса - Эмма Стоун («Ла Ла Лэнд»)
Лучшая актриса второго плана - Виола Дэвис («Ограды»)
Лучший режиссер - Дэмьен Шазелл («ЛаЛа Лэнд»)
Лучший фильм на иностранном языке - «Коммивояжер»
Лучший композитор - Джастин Гурвиц («Ла Ла Лэнд»)
Лучший оригинальный сценарий - Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»)
Лучший адаптированный сценарий - Барри Дженкинс («Лунный свет»)
Лучший оператор - Линус Сандгрен («Ла Ла Лэнд»)
Лучшие визуальные эффекты - «Книга джунглей»
Лучший дизайн костюмов - «Фантастические твари и где они обитают»
Лучший грим и прически - «Отряд самоубийц»
Лучший художник-постановщик - «Ла Ла Лэнд»
Лучший анимационный фильм - «Зверополис»
Лучший документальный фильм - «О. Джей: Сделано в Америке»
Лучший короткометражный фильм- «Пой»
Лучший короткометражный документальный фильм - «Белые шлемы»
Лучший короткометражный анимационный фильм - «Песочник»
Лучший монтаж- «По соображениям совести»
Лучший монтаж звука - «Прибытие»
Лучшее сведение звука - «По соображениям совести»
Лучшая песня - «City of Stars» («Ла Ла Лэнд»)
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