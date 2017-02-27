Трамп рассказал, кто раздувает скандал о его связях с Кремлём

Фото: AmericaRU.com / whitehouse.gov
«Разговоры о России – это ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ, которые производятся демократами и подогреваются средствами массовой информации для того, чтобы отвести внимание от крупного поражения на выборах и незаконных утечек информации!», - написал американский лидер в своём микроблоге в Twitter.
Отметим, что настойчивые слухи о тесных связях Трампа с Москвой в США ходят ещё с предвыборной гонки. Тому послужили многочисленные похвалы республиканца в адрес и РФ и её лидера – Владимира Путина. Озвучивалось даже предположение о наличии у Кремля некоего постыдного компромата на нового президента США. Эта ситуация ещё более обострилась после скандального ухода с поста советника президента США Майкла Флинна, который считался одним из главных лоббистов интересов Кремля в окружении Трампа.
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