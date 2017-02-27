В Госдуме РФ создают группу поддержки «ДНР/ЛНР», - ИС

Фото: AmericaRU.com / duma.gov.ru
«В нелегитимной Государственной Думе Российской Федерации принимаются меры по политической поддержке террористических организаций "ДНР/ЛНР". В частности, активизировал деятельность по созданию "депутатской группы по связям с ДНР и ЛНР" "депутат" Госдумы РФ А.Козенко», - рассказал координатор ИС, уточнив, что Козенко активно агитирует вступить в его группу депутатов Компартии РФ, ЛДПР, а также тех, кто избрался в аннексированном Крыму.
«А.Козенко избран в Госдуму по 19-му одномандатному округу от оккупированного Крыма, ранее, будучи депутатом Верховной Рады АРК, входил во фракцию "За Януковича!" и партию "Русский блок", в настоящее время входит в состав "комитета общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины" при российском Совете Федерации, также является "официальным представителем общественного движения "Донецкая Республика" в Крыму», - поделился информацией Тымчук.
Читайте также: США внесли крымских «депутатов» Госдумы в санкционный список.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Госдеп резко раскритиковал Россию за события на Донбассе →
- Янукович развелся с женой →
- Гройсман предложил создать в Украине Службу финансовых расследований →
- Москва отказалась согласовывать с Захарченко новых командиров в «ДНР», - Тымчук →
- В Кривом Роге недовольный клиент попытался взорвать таксиста →
- ВС РФ разместили около границы с Украиной склады с боевой техникой, - ИС →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110255
http://www.americaru.com/news/110255