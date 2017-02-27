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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Госдуме РФ создают группу поддержки ДНР/ЛНР, - ИС
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В Госдуме РФ создают группу поддержки «ДНР/ЛНР», - ИС


В Госдуме РФ создают группу поддержки ДНР/ЛНР, - ИС
Фото: AmericaRU.com / duma.gov.ru
«Депутат» Госдумы РФ от Крыма создаёт группу поддержки сепаратистских «республик» Донбасса. Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

«В нелегитимной Государственной Думе Российской Федерации принимаются меры по политической поддержке террористических организаций "ДНР/ЛНР". В частности, активизировал деятельность по созданию "депутатской группы по связям с ДНР и ЛНР" "депутат" Госдумы РФ А.Козенко», - рассказал координатор ИС, уточнив, что Козенко активно агитирует вступить в его группу депутатов Компартии РФ, ЛДПР, а также тех, кто избрался в аннексированном Крыму.

«А.Козенко избран в Госдуму по 19-му одномандатному округу от оккупированного Крыма, ранее, будучи депутатом Верховной Рады АРК, входил во фракцию "За Януковича!" и партию "Русский блок", в настоящее время входит в состав "комитета общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины" при российском Совете Федерации, также является "официальным представителем общественного движения "Донецкая Республика" в Крыму», - поделился информацией Тымчук.

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