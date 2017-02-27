Гормон любви может помочь папам испытать привязанность к малышам

Фото: AmericaRU.com
Исследователи обнаружили, что у отцов, которым искусственно увеличили уровень окситоцина, а затем показали фото их детей, был более высокий уровень активности в областях мозга, связанных с эмпатией и вознаграждением. Эта повышенная активность может вызвать большее чувство сопереживания и мотивировать отцов принимать более активное участие в уходе за детьми, говорит автор исследования Джеймс Риллинг (James Rilling), профессор антропологии, психиатрии и поведенческих наук Университета Эмори в Атланте.
"Это может также помочь отцам взаимодействовать со своими детьми на чувствительном и эмоциональном уровнях", - сказал Риллинг. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Hormones and Behavior». Предыдущие исследования показали, что у отцов окситоцин вырабатывается, когда они обнимают детей. У женщин и мужчин гормон вырабатывает гипофиз.
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