Гормон любви может помочь папам испытать привязанность к малышам

27 февраля 2017 года, 11:21

Фото: AmericaRU.com

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Окситоцин, гормон любви, известный за свое участие в формировании привязанности матери к новорожденному или между возлюбленными, также может играть определенную роль в привязанности отцов к своим малышами, предполагает новое исследование.Исследователи обнаружили, что у отцов, которым искусственно увеличили уровень окситоцина, а затем показали фото их детей, был более высокий уровень активности в областях мозга, связанных с эмпатией и вознаграждением. Эта повышенная активность может вызвать большее чувство сопереживания и мотивировать отцов принимать более активное участие в уходе за детьми, говорит автор исследования Джеймс Риллинг (James Rilling), профессор антропологии, психиатрии и поведенческих наук Университета Эмори в Атланте."Это может также помочь отцам взаимодействовать со своими детьми на чувствительном и эмоциональном уровнях", - сказал Риллинг. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Hormones and Behavior». Предыдущие исследования показали, что у отцов окситоцин вырабатывается, когда они обнимают детей. У женщин и мужчин гормон вырабатывает гипофиз.