Бывший директор ЦРУ заявил, что иммиграционный запрет Трампа не поможет

27 февраля 2017 года, 11:05

Фото: AmericaRU.com

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Как ожидается, на этой неделе Дональд Трамп (Donald Trump) выпустит пересмотренный указ об ограничении иммиграции. Однако бывший директор ЦРУ Джон Бреннан (John Brennan) считает, что распоряжение не поможет улучшить безопасность страны."Я не считаю, что указ об ограничении иммиграции запрет сможет существенно помочь", - сказал Бреннан в своем первом интервью после ухода из ЦРУ. Со ссылкой на доклад Департамента внутренней безопасности, опубликованный на прошлой неделе, он заявил, что, чтобы не допустить въезд террористов в США, Белому дому стоит обратить внимание не только на страну, в которой родился человек."В докладе говорится, что гражданство не является показателем потенциального терроризма", - сказал он, добавив, что процесс проверки должен учитывать множество факторов.