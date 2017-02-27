Бывший директор ЦРУ заявил, что иммиграционный запрет Трампа не поможет

Фото: AmericaRU.com
"Я не считаю, что указ об ограничении иммиграции запрет сможет существенно помочь", - сказал Бреннан в своем первом интервью после ухода из ЦРУ. Со ссылкой на доклад Департамента внутренней безопасности, опубликованный на прошлой неделе, он заявил, что, чтобы не допустить въезд террористов в США, Белому дому стоит обратить внимание не только на страну, в которой родился человек.
"В докладе говорится, что гражданство не является показателем потенциального терроризма", - сказал он, добавив, что процесс проверки должен учитывать множество факторов.
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