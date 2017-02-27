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Главная страница → Раздел: НекрологГолливудский актер Билл Пэкстон скончался на 62-м году жизни
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Голливудский актер Билл Пэкстон скончался на 62-м году жизни


Голливудский актер Билл Пэкстон скончался на 62-м году жизни
Фото: AmericaRU.com
Харизматичный актер Билл Пэкстон (Bill Paxton), игравший в таких картинах, как «Титаник», «Аполлон-13» и «Чужие», скончался в возрасте 61 года. Причиной смерти стали осложнения после операции.

Представитель Пэкстона выступил с заявлением о кончине звезды, но не рассказал никаких подробностей. "С тяжестью на сердцем мы вынуждены сообщить, что Билл Пэкстон ушел из жизни в результате осложнений после операции", - сказал он.
Пэкстон, уроженец Форт-Уэрта, штат Техас, появился в десятках фильмов и телевизионных шоу. Когда ему было 8 лет, то 22 ноября 1963 года он был среди толпы людей, приветствовавшей Джона Кеннеди в кортеже, когда тот въехал в район Дили-Плаза и был убит.

Пэкстон известен ролью многоженца в сериале «Большая любовь», за которую трижды был номинирован на премию Золотой глобус. Последняя работа актера - фильм «Тренировочный день», премьера которого состоялась 2 февраля.

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