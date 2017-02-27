Ученые возродили микробов, которым более 10 тысяч лет

27 февраля 2017 года, 10:33

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/110247

Возраст микробов, которые были обнаружены внутри кристаллов в подземной мексиканской пещере, может составлять от 10 до 50 тысяч лет, и теперь ученым удалось оживить их.Микробов нашли в пещере кристаллов, расположенной на глубине 300 метров под городом Найка, штат Чиуауа, которая заполнена селенитом, формировавшимся в грунтовой воде, нагретой магмой и наполненной минералами в течение сотен или тысяч лет. «Эти микроорганизмы очень необычные. Они могут существовать в крайне экстремальных условиях», — говорит Пенелопа Бостон (Penelope Boston), директор Института астробиологии НАСА.Пещера была случайно найдена в 2000 году организацией, занимающейся исследованием и сохранением пещер. Специалисты НАСА взяли пробы жидкости, находившейся внутри кристаллов в 2009 году, где исследователи обнаружили микробы, схожие с известными микроорганизмами, населяющими пещеры, но отличные на генетическом уровне.