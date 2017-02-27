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Главная страница → Раздел: ПрогрессУченые возродили микробов, которым более 10 тысяч лет
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Ученые возродили микробов, которым более 10 тысяч лет


Ученые возродили микробов, которым более 10 тысяч лет
Фото: AmericaRU.com
Возраст микробов, которые были обнаружены внутри кристаллов в подземной мексиканской пещере, может составлять от 10 до 50 тысяч лет, и теперь ученым удалось оживить их.

Микробов нашли в пещере кристаллов, расположенной на глубине 300 метров под городом Найка, штат Чиуауа, которая заполнена селенитом, формировавшимся в грунтовой воде, нагретой магмой и наполненной минералами в течение сотен или тысяч лет. «Эти микроорганизмы очень необычные. Они могут существовать в крайне экстремальных условиях», — говорит Пенелопа Бостон (Penelope Boston), директор Института астробиологии НАСА.

Пещера была случайно найдена в 2000 году организацией, занимающейся исследованием и сохранением пещер. Специалисты НАСА взяли пробы жидкости, находившейся внутри кристаллов в 2009 году, где исследователи обнаружили микробы, схожие с известными микроорганизмами, населяющими пещеры, но отличные на генетическом уровне.
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