Глубокая стимуляция мозга пациентов с хронической анорексией - безопасна и может улучшить симптомы

27 февраля 2017 года, 10:14

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что глубокая стимуляция мозга может изменить те его части, которые управляют симптомами нервно-психической анорексии, и помочь улучшить психическое и физическое здоровье пациентов.Результаты исследования были опубликованы в журнале «The Lancet Psychiatry». Несмотря на самый высокий показатель смертности по сравнению с любым психическим расстройством, существует несколько эффективных способов оказания помощи при анорексии, устойчивой к лечению. Хотя в эксперименте приняли участие только 16 пациентов, вмешательство было безопасным и помогло улучшить некоторые симптомы анорексии, но необходимы дополнительные исследования. Ученые поместили электроды в поясную извилину под мозолистым телом, расположенным в центре мозга. В течение года после имплантирования электродов они отправляли импульсы каждые 90 микросекунд, по 5-6,5 вольт каждый. Шесть испытуемых достигли отметки «здоровый вес», симптомы тревоги улучшились у пяти пациенток, а депрессия снизилась у 10 участниц.Расстройство пищевого поведения характеризуется навязчивой озабоченностью по поводу веса. Оно вызывает серьезные проблемы со здоровьем, в том числе с костями и мышцами, сексуальной жизнью, бесплодие, проблемы с сердцем и судороги.