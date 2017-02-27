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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Хьюстоне после автомобильной аварии застрелили 8-летнюю девочку
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В Хьюстоне после автомобильной аварии застрелили 8-летнюю девочку


В Хьюстоне после автомобильной аварии застрелили 8-летнюю девочку
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов Хьюстона, штат Техас, сообщили, что 8-летняя девочка, которая попала в автомобильную аварию, получила огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью.

Стражи порядка отреагировали на вызов об дорожно-транспортном происшествии около 2 часов ночи по местному времени. Когда полицейские приехали на место инцидента, то увидели, что в аварию попали два или три автомобиля, ехавшие на большой скорости. После столкновения транспортных средств неизвестный открыл огонь по одному из автомобилей, попав в 8-летнюю Де’Мари Адкинс (De`Maree Adkins), которая ехала со своей матерью. Девочка была доставлена в ближайшую больницу, где скончалась от полученных травм. По данным Департамента полиции Хьюстона, мать не пострадала. Стражи порядка расследуют инцидент как убийство.
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