Госдеп резко раскритиковал Россию за события на Донбассе

Фото: AmericaRU.com
«Соединенные Штаты внимательно следят за ростом насилия в последние недели в восточной части Украины и упорным нежеланием объединенных российско-сепаратистских сил прекратить огонь в рамках минских соглашений», - заявил американец, осудив недавний обстрел пророссийскими боевиками наблюдателей ОБСЕ, а также захват ими беспилотника международной миссии.
«Крайне важно, чтобы эти силы прекратили свои атаки на объекты гражданской инфраструктуры, в том числе на станцию фильтрации воды в районе Донецка. Мы призываем Россию и сепаратистов прекратить огонь, вывести все тяжелое оружие, и обеспечить полный и беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ», - констатировал Тонер.
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