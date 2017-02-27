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Госдеп резко раскритиковал Россию за события на Донбассе


Госдеп резко раскритиковал Россию за события на Донбассе
Фото: AmericaRU.com
Официальный представитель Госдепартамента США выступил с заявлением, в котором призвал Россию и подконтрольных ей сепаратистов прекратить агрессию на украинском Донбассе.

«Соединенные Штаты внимательно следят за ростом насилия в последние недели в восточной части Украины и упорным нежеланием объединенных российско-сепаратистских сил прекратить огонь в рамках минских соглашений», - заявил американец, осудив недавний обстрел пророссийскими боевиками наблюдателей ОБСЕ, а также захват ими беспилотника международной миссии.

«Крайне важно, чтобы эти силы прекратили свои атаки на объекты гражданской инфраструктуры, в том числе на станцию фильтрации воды в районе Донецка. Мы призываем Россию и сепаратистов прекратить огонь, вывести все тяжелое оружие, и обеспечить полный и беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ», - констатировал Тонер.

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