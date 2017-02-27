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Главная страница → Раздел: УкраинаЯнукович развелся с женой
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Янукович развелся с женой


Янукович развелся с женой
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Скрывающийся в России беглый экс-президент Украины Виктор Янукович в интервью немецкому изданию «Der Spiegel» заявил, что развелся с женой.

Янукович признался, что после бегства в РФ развёлся с женой Людмилой, с которой прожил 45 лет. Сейчас 66-летний экс-президент продолжает сожительствовать со своей гражданской женой, вместе с которой он и бежал из Украины. Отмечается, что эта женщина является сестрой его бывшего повара.

Что касается событий, приведших к свержению его с поста президента Украины, то Янукович полностью отрицает свою вину в произошедшем. Так, он заявил журналисту, что расстрел активистов в Киеве в 2014 году был организован за его спиной и даже без его ведома.

Журналист отметил, что сейчас Янукович «политически сломлен», критически не уверен в себе, в разговоре неоднократно сбивался, выдавая противоречивые факты. В частность, он признал подлинность письма к российскому президенту в марте 2014 года, но отметил, что его призыв ввести российские войска в Украину вовсе не был таковым.

Читайте также: Янукович божится, что не просил Путина вводить войска в Украину в 2014 году.
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