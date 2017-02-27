Янукович развелся с женой

Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Янукович признался, что после бегства в РФ развёлся с женой Людмилой, с которой прожил 45 лет. Сейчас 66-летний экс-президент продолжает сожительствовать со своей гражданской женой, вместе с которой он и бежал из Украины. Отмечается, что эта женщина является сестрой его бывшего повара.
Что касается событий, приведших к свержению его с поста президента Украины, то Янукович полностью отрицает свою вину в произошедшем. Так, он заявил журналисту, что расстрел активистов в Киеве в 2014 году был организован за его спиной и даже без его ведома.
Журналист отметил, что сейчас Янукович «политически сломлен», критически не уверен в себе, в разговоре неоднократно сбивался, выдавая противоречивые факты. В частность, он признал подлинность письма к российскому президенту в марте 2014 года, но отметил, что его призыв ввести российские войска в Украину вовсе не был таковым.
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