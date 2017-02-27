США обозвали Кремль «нянькой сирийского режима»

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Отметим, что резолюция предусматривает расследование случаев применения официальными сирийскими войсками химоружия, а также введение против них ряда санкций. В частности, предлагается запретить поставлять Башару Асаду вертолёты.
Россиянам такая идея не понравилась. Так, заместитель постпреда РФ в ООН Владимир Сафронков заявил, что будущее расследование случаев применения химоружия в Сирии якобы не будет объективным. Он также предупредил, что на проект резолюции Россия наложит вето.
Его слова раскритиковала американская коллега Никки Хейли. «Это смешно. Как долго Россия планирует служить нянькой сирийскому режиму и придумывать отговорки?», - заявила постпред США в ООН.
Стоит отметить, что, согласно данным международной правозащитной организации «Human Rights Watch», сирийские войска с союзниками неоднократно применяли химическое оружие против своего народа. По их данным, только в конце 2016 года в Алеппо было зафиксировано не менее восьми подобных случаев.
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