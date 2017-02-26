Умные дети более склонны экспериментировать с травкой и алкоголем

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Ученики с высокими оценками на экзаменах почти в два раза чаще постоянно используют травку и спиртное, чем их сверстники с более низкими оценками. Речь идет о молодых людях в возрасте 18-20 лет.
«Сокращение употребления вредных веществ в этой возрастной группе имеет важное значение, независимо от способностей, поскольку это оказывает непосредственное влияние на здоровье имеет более долгосрочные последствия», - говорят авторы исследования Джеймс Уильямс (James Williams) и Гарет Хаггер-Джонсон (Gareth Hagger-Johnson). Статья опубликована журнале BMJ Open.
Исследование охватило около 6 тысяч учеников Великобритании, поведение их отслеживалось в течение нескольких лет. На основе опросников были составлены анализы употребления сигарет, алкоголя и марихуаны в возрасте от 13 до 20 лет. Более умные подростки на 62% реже курят обычные сигареты, но на 25% чаще пьют алкоголь. Также на 50% чаше они употребляют марихуану.
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