Мужчина угнал из автосалона во Флориде Maserati стоимостью 150 тысяч долларов

Фото: AmericaRU.com
По сообщению полиции Бока Ратон, 45-летний Майкл МакГилвэри-второй (Michael McGilvary II) пошел к представителю дилерской точке по продаже Maserati с просьбой предоставить тест-драйв дорогостоящего GranTurismo. Он и продавец поехали к пристани, где МакГилвэри якобы хотел показать машину своей подруге. Когда они спустились к доку, покупатель попросил продавца разрешить ему забрать девушку неподалеку. Когда через 30 минут МакГилвэри не вернулся, продавец забил тревогу.
Угонщик был позднее арестован в среду по обвинению в хищении автомобиля, хотя машина до сих пор не найдена. МакГилвэри отправлен в тюрьму временного содержания.
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