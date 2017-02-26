Мужчина угнал из автосалона во Флориде Maserati стоимостью 150 тысяч долларов

26 февраля 2017 года, 13:10

Фото: AmericaRU.com

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Мужчина похитил четырехместный Maserati GranTurismo стоимостью порядка 150 тысяч долларов прямо из автосалона в Бока Ратон, Флорида.По сообщению полиции Бока Ратон, 45-летний Майкл МакГилвэри-второй (Michael McGilvary II) пошел к представителю дилерской точке по продаже Maserati с просьбой предоставить тест-драйв дорогостоящего GranTurismo. Он и продавец поехали к пристани, где МакГилвэри якобы хотел показать машину своей подруге. Когда они спустились к доку, покупатель попросил продавца разрешить ему забрать девушку неподалеку. Когда через 30 минут МакГилвэри не вернулся, продавец забил тревогу.Угонщик был позднее арестован в среду по обвинению в хищении автомобиля, хотя машина до сих пор не найдена. МакГилвэри отправлен в тюрьму временного содержания.