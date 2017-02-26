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Главная страница → Раздел: События/СкандалыИллюзионист Дэрил Истон найден мертвым внутри шкафа в легендарном Magic Castle
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Иллюзионист Дэрил Истон найден мертвым внутри шкафа в легендарном Magic Castle


Иллюзионист Дэрил Истон найден мертвым внутри шкафа в легендарном Magic Castle
Фото: AmericaRU.com
Известный иллюзионист Дэрил Истон (Daryl Easton), который прославился своими карточными фокусами, обнаружен мертвым в шкафу голливудского аттракциона Magic Castle. Власти Калифорнии признали его смерть самоубийством.

Мертвого фокусника нашли посетители заведения и сообщили в полицию около 7.30 вечера в субботу. Представители полиции заявляют, что 61-летний маг находился внутри шкафа, одетый только в нижнее белье, а на голове у него был мешок – похоже, что Истон задушил себя сам.

Magic Castle – клуб на Голливудских холмах, в котором проводятся магические представления и шоу иллюзионистов. Истон выступал в клубе на этой неделе. Он считается автором нескольких популярных карточных фокусов – «Hot Cut Shot» и «Ultimate Ambition».
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