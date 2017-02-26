«Лунный свет» получил главный приз Spirit Awards

Фото: AmericaRU.com
Лучшим дебютным фильмом и дебютным сценарием стала «Ведьма», лучшим режиссером и сценаристом признан Барри Дженкинс, автор «Лунного света». Приз за лучшую мужскую роль получил Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), за женскую – Изабель Юппер («Она»).
Награду имени Роберту Альтмана получил Махершалалхашбаз Али, исполнитель главной роли в «Лунном свете», и другие актеры. Лучший иностранный фильм – «Тони Эрдманн».
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