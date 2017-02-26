Грузовик протаранил толпу по время фестиваля Марди Гра в Новом Орлеане, 28 раненых

Фото: AmericaRU.com
Начальник полиции Майкл Харрисон заявил, что подозреваемый, который был за рулем пикапа, врезался в две машины прежде, чем поразить людей в толпе. Мужчина оказался в состоянии алкогольного опьянения. Самому младшему из пострадавших – 3 года, старшему – около 40. Ни у кого из раненых нет угрозы жизни.
Харрисон отметил, что нет никаких признаков того, что авария была актом терроризма. Инцидент произошел в районе перекрестка на Карролтон-авеню около 6.40 вечера в субботу.
Парад Марди Гра – традиционный маскарад в Новом Орлеане, подобный Масленице, который привлекает огромное количество семей. В этот раз многие жители и гости города также привели на парад детей.
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