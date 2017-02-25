Геймер умер после 22 часового благотворительного стрим-марафона в World of Tanks

25 февраля 2017 года, 11:24

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники правоохранительных органов расследуют смерть популярного в Виргинии геймера, который умер во время 24-часового стрим-марафона. Собранные деньги отправились бы на благотворительность организации Make-A-Wish.35-летний Брайан Виньо (Brian Vigneault) непрерывно играл в World of Tanks около 22 часов. В воскресенье рано утром он встал из-за компьютер, чтобы покурить, но больше не вернулся. Его нашли в бессознательном состоянии. Позже он был объявлен мертвым.Представитель полиции Тоня Борман (Tonya Borman) говорит, что стражи порядка не считают, что смерть была насильственной. Однако причина смерти пока неизвестна. За пять лет трансляций игр Виньо собрал почти 11 тысяч долларов, которые отправлял различным благотворительным организациям.