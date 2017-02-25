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В Швеции предложили оплачивать сотрудникам перерыв на секс


В Швеции предложили оплачивать сотрудникам перерыв на секс
Фото: AmericaRU.com
Проводите слишком много времени на работе и недостаточно с партнером? У шведских политиков есть решение: оплачиваемый перерыв, чтобы пойти домой и заняться сексом.

Член совета города Эвертурнео Пер-Эрик Мускос (Per-Erik Muskos) утверждает, возлюбленные не проводят достаточно времени вместе, а еженедельный часовой перерыв на секс для 550 сотрудников муниципалитета улучшил бы их отношения. Но это только одно из преимуществ. Мускос говорит, что перерыв окажет положительное влияние на состояние здоровья и увеличит уровень рождаемости, передает New York Times. Кроме того, он также может повысить производительность.

В то время как некоторые пользователи уже обсуждают возможность переезда в Швецию, другие беспокоятся относительно реализации меры. Более того, возникает вопрос, а что во время перерыва делать одиноким сотрудникам? Совет Эвертурнео проголосует за принятие закона этой весной. Мускос считает, что причин для его отклонения нет.
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