Новая технология способна различать особенности мордочек лемуров

Фото: AmericaRU.com
Одним из новых методов наблюдения за краснобрюхими лемурами является высокотехнологичный подход к идентификации на дальних расстояниях – модифицированное программное обеспечение для распознавания лиц. Программа LemurFaceID обнаруживает уникальные черты мордочек лемуров, так что теперь исследователи могут идентифицировать животных даже при отсутствии особенностей, таких как шрамы или травмы.
Ранее наиболее точным средством идентификации лемуров было навешивание специальных ошейников, что вызывало у животных стресс. Для LemurFaceID необходимо только изображение морды лемура, которое заносится в базу данных и затем будет анализироваться. Используя программу, ученые собрали базу данных из 462 фотографий 80 известных краснобрюхих лемуров, живущих в национальном парке Раномафана на Мадагаскаре.
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