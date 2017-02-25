Новая технология способна различать особенности мордочек лемуров

25 февраля 2017 года, 10:38

Фото: AmericaRU.com

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При наблюдении за поведением диких животных в естественной среде исследователи, как правило, вынуждены соблюдать дистанцию, что с течением времени существенно усложняет идентификацию отдельных животных и отслеживание их перемещения и активности.Одним из новых методов наблюдения за краснобрюхими лемурами является высокотехнологичный подход к идентификации на дальних расстояниях – модифицированное программное обеспечение для распознавания лиц. Программа LemurFaceID обнаруживает уникальные черты мордочек лемуров, так что теперь исследователи могут идентифицировать животных даже при отсутствии особенностей, таких как шрамы или травмы.Ранее наиболее точным средством идентификации лемуров было навешивание специальных ошейников, что вызывало у животных стресс. Для LemurFaceID необходимо только изображение морды лемура, которое заносится в базу данных и затем будет анализироваться. Используя программу, ученые собрали базу данных из 462 фотографий 80 известных краснобрюхих лемуров, живущих в национальном парке Раномафана на Мадагаскаре.