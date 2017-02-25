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Главная страница → Раздел: ПолитикаБелый дом отрицает свою вину в просьбе к ФБР опровергнуть связь Трампа с Россией
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Белый дом отрицает свою вину в «просьбе» к ФБР опровергнуть связь Трампа с Россией


Белый дом отрицает свою вину в просьбе к ФБР опровергнуть связь Трампа с Россией
Фото: AmericaRU.com
Два высокопоставленных представителя администрации президента отрицают тот факт, что Белый дом действовал ненадлежащим образом, когда попросил ФБР публично поставить под сомнение сообщения СМИ о том, что во время предвыборной кампании помощники Дональда Трампа (Donald Trump) поддерживали связь с российскими спецслужбами.

Белый дом отреагировал на встречу главы аппарата Белого дома Райнса Прибуса (Reince Priebus) с заместителем директора ФБР Эндрю Маккейбом (Andrew McCabe), во время которой они обсудили просьбу об опровержении сообщений, заявив, что описание было неточным. В заявлении говорится, что Маккейб и директор ФБР Джеймс Коми (James Comey) отклонил эту просьбу. Кроме того, представители Белого дома отметили, что Прибус не был инициатором этого разговора.
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