Белый дом отрицает свою вину в «просьбе» к ФБР опровергнуть связь Трампа с Россией

Фото: AmericaRU.com
Белый дом отреагировал на встречу главы аппарата Белого дома Райнса Прибуса (Reince Priebus) с заместителем директора ФБР Эндрю Маккейбом (Andrew McCabe), во время которой они обсудили просьбу об опровержении сообщений, заявив, что описание было неточным. В заявлении говорится, что Маккейб и директор ФБР Джеймс Коми (James Comey) отклонил эту просьбу. Кроме того, представители Белого дома отметили, что Прибус не был инициатором этого разговора.
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