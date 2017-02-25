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Главная страница → Раздел: Аналитика25 процентов всех случаев передозировки – от героина
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25 процентов всех случаев передозировки – от героина


25 процентов всех случаев передозировки – от героина
Фото: AmericaRU.com
«Эпидемия опиоидов» – серьезная проблема для США. Последние данные Центра по контролю и профилактике заболеваний показывают, что каждая четвертая передозировка наркотиками в 2015 году была связана с героином. В 1999 году только 6 процентов всех случае передозировки были связаны с наркотиками.

В 2015 году было зарегистрировано 73 процентов всех случаев смерти от передозировки опиоидами, что на 16 процентов больше, чем в 2010 году. Опиоды включают героин, а также препараты с подобной химической структурой, такие как оксикодон и незаконные синтетические вещества, такие как фентанил.

Это первый раз, когда число смертей от передозировки превысило 50 тысяч, говорит соавтор исследования доктор Холли Хедегаард (Holly Hedegaard) из Национального центра медицинской статистики. В 2010 году насчитывалось 38329 смертей от передозировки, а к 2015 году эта цифра выросла до 52404 случаев. Для сравнения, в 2015 году насчитывалось 36252 смертей, связанных с применением огнестрельного оружия по всей стране.
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