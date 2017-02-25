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Главная страница → Раздел: ЭкономикаКурс биткоина достиг рекордно высокого уровня
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Курс биткоина достиг рекордно высокого уровня


Курс биткоина достиг рекордно высокого уровня
Фото: AmericaRU.com
Курс биткоина побил исторический рекорд: его стоимость достигла 1197 долларов. Сумма всех биткоинов в обороте перевалила через 18 миллиардов долларов.

Это намного выше предыдущего рекорда, который был установлен в ноябре 2013 года. В то время криптовалюта стоила 1163 доллара, а в обороте ее сумма достигала 13 миллиардов долларов. В 2015 году курс биткоина опустился до 200 долларов. В январе 2017 года, впервые за последние три года, курс биткоина превысил отметку 1000 долларов. Электронная валюта продемонстрировала 125-процентный рост, обогнав все валюты, издаваемые центральными банками в 2016 году. В прошлом году суточные колебания биткоина не превышали 10 процентов от общего объема валюты, по сравнению с 40 процентами в 2013 году. Рост биткоина, возможно, был спровоцирован прошлогодним увеличением спроса на него в Китае.

Криптовалюта регулярно используется для анонимных цифровых платежей, в том числе на веб-сайтах, где она может быть использована для покупки товаров, включая контрабандные наркотики.
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