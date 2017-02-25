Боль в спине увеличивает риск преждевременной смерти

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Исследователи обнаружили, что люди, страдающие от боли в спине или шее, имеют на 13 процентов больше шансов умереть преждевременно. "Боль в спине должна быть признана в качестве значимой патологии, влияющей на продолжительность и качество жизни людей. Результаты нашего эксперимента очень важны, так как многие люди считают, что боль в спине не опасна для жизни", - сказал ведущий автор исследования Мэтью Фернандес (Matthew Fernandez) из Университета Сиднея в Австралии.
Тем не менее, исследователи пока не знают причину связи между болью в спине и смертностью. Боль в спине может быть частью картины плохого состояния здоровья, что повышает риск смертности пожилых людей. Результаты исследования были опубликованы в журнале «European Journal of Pain».
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