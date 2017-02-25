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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеБоль в спине увеличивает риск преждевременной смерти
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Боль в спине увеличивает риск преждевременной смерти


Боль в спине увеличивает риск преждевременной смерти
Фото: AmericaRU.com
Страдаете от боли в пояснице? Будьте осторожны, ведь боль в спине, которая затрагивает примерно 700 миллионов людей во всем мире, является ведущей причиной инвалидности. Кроме того, новое исследование показало, что она увеличивает риск преждевременной смерти на 13 процентов.

Исследователи обнаружили, что люди, страдающие от боли в спине или шее, имеют на 13 процентов больше шансов умереть преждевременно. "Боль в спине должна быть признана в качестве значимой патологии, влияющей на продолжительность и качество жизни людей. Результаты нашего эксперимента очень важны, так как многие люди считают, что боль в спине не опасна для жизни", - сказал ведущий автор исследования Мэтью Фернандес (Matthew Fernandez) из Университета Сиднея в Австралии.

Тем не менее, исследователи пока не знают причину связи между болью в спине и смертностью. Боль в спине может быть частью картины плохого состояния здоровья, что повышает риск смертности пожилых людей. Результаты исследования были опубликованы в журнале «European Journal of Pain».
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