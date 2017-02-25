В январе объем продаж новых домов в США не оправдали надежд аналитиков

25 февраля 2017 года, 09:00

Фото: AmericaRU.com

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В январе объем продаж новых домов в США вырос и не оправдал ожиданий аналитиков, что может говорить о том, что увеличение ипотечных ставок повлияло на решение некоторых потенциальных покупателей отложить покупку.Объем продаж вырос на 3,7 процента до 555 тысяч единиц в годовом исчислении, говорится в данных Министерства торговли. В среднем, опрошенные Bloomberg экономисты говорили, что продажи увеличатся до 571 тысячи единиц. Цифры указывают на улучшение ситуации на рынке жилья, поскольку покупатели адаптируются к более высокой стоимости кредитов и ценам. В то же время стабильный доход и рост числа рабочих мест поддерживают весенний сезон продаж.Средняя цена нового дома выросла на 7,5 процента по сравнению с январем прошлого года. В настоящее время она составляет около 312,9 тысяч долларов. В среднем фиксированная процентная ставка по ипотеке сроком на 30 лет летняя выросла до 4,16 процентов по сравнению с 3,54 процентами в начале ноября 2016 года.