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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеИзбыток сахара связан с болезнью Альцгеймера
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Избыток сахара связан с болезнью Альцгеймера


Избыток сахара связан с болезнью Альцгеймера
Фото: AmericaRU.com
Еще одна причина отказаться от сладкого: новое исследование показало, что болезнь Альцгеймера может быть вызвана избытком сахара. Ученые определили «переломный момент» связи между уровнем сахара в крови и заболеванием, а это означает, что люди, злоупотребляющие сладким, имеют высокий риск развития дегенеративного неврологического состояния.

Специалисты Университета Бата обнаружили, что избыток глюкозы вредит выработке жизненно важного фермента, участвующего в воспалительной реакции на ранних стадиях нарушения. Крайне высокий уровень сахара в крови, или гипергликемии, является хорошо известной особенностью диабета и ожирения. Больные диабетом имеют повышенный риск развития болезни Альцгеймера.

Но теперь ученые разгадали специфическую молекулярную связь между глюкозой и болезнью Альцгеймера. Исследователи выявили, что на ранних стадиях болезни Альцгеймера, гликирование нарушает выработку фермента под названием MIF, который играет определенную роль в иммунной реакции и регуляции инсулина.
Таким образом, они полагают, что ингибирование и уменьшение активности MIF может быть «переломным моментом» в прогрессировании заболевания. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Scientific Reports».
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