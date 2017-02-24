Трамп снова назвал СМИ «врагом народа»

24 февраля 2017 года, 20:23

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/110207

Дональд Трамп (Donald Trump) заявил, что некоторые журналисты в «поддельных новостях» не указывают источник, и снова охарактеризовал их как «врагов» американского народа."Несколько дней назад я назвал поддельные новости врагом народа, и они таковыми являются", - сказал Трамп на ежегодной Конференции консервативных политических действий. В то время, как президент похвалил некоторых репортеров за честность, он заявил, что журналистам не стоит позволять использовать анонимные источники, и он будет с этим что-то делать. Трамп не уточнил, что это «что-то» может быть, помимо общей критики.В качестве одного из примеров президент привел телекомпанию CNN, назвав ее "Клинтоновской службой новостей". "Средства массовой дезинформации (@nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) — не мои враги, они враги американского народа", — написал он ранее в Твиттере.Некоторые аналитики считают, что постоянные нападения Трампа на прессу призваны подорвать доверие общественности к новостным издательствам.