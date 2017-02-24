Трамп снова назвал СМИ «врагом народа»

Фото: AmericaRU.com
"Несколько дней назад я назвал поддельные новости врагом народа, и они таковыми являются", - сказал Трамп на ежегодной Конференции консервативных политических действий. В то время, как президент похвалил некоторых репортеров за честность, он заявил, что журналистам не стоит позволять использовать анонимные источники, и он будет с этим что-то делать. Трамп не уточнил, что это «что-то» может быть, помимо общей критики.
В качестве одного из примеров президент привел телекомпанию CNN, назвав ее "Клинтоновской службой новостей". "Средства массовой дезинформации (@nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) — не мои враги, они враги американского народа", — написал он ранее в Твиттере.
Некоторые аналитики считают, что постоянные нападения Трампа на прессу призваны подорвать доверие общественности к новостным издательствам.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
- Трамп хочет создать самый крутой ядерный арсенал →
- Трамп отменил рекомендации для школ по использованию туалетов трансгендерными учениками →
- Трамп планирует нанять 15 тысяч сотрудников пограничной службы и агентов иммиграционно-таможенной полиции →
- Администрация Трампа подготовила новый указ, целью которого не является массовая депортация →
- Трамп назначил советником по национальной безопасности генерал-лейтенанта МакМастера →
- Десятки работников потеряли работу за участие в «Дне без иммигрантов» →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110207
http://www.americaru.com/news/110207