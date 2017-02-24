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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесБейонсе отменила свое выступление на фестивале Coachella; цены на билеты упали на 12 процентов
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Бейонсе отменила свое выступление на фестивале Coachella; цены на билеты упали на 12 процентов


Бейонсе отменила свое выступление на фестивале Coachella; цены на билеты упали на 12 процентов
Фото: AmericaRU.com
Популярная певица Бейонсе отменила свое выступление на музыкальном фестивале Coachella, на котором она также должна была быть соведущей. Она приняла такое решение по совету врачей, которые не рекомендуют исполнительнице выходить на сцену до родов.

Это известие вызвало немедленное падение цен на билеты, сообщает TicketIQ, который отслеживает продажи билетов. В среднем на выходных цена снизилась на 12 процентов с 978 долларов до 872 долларов. Позже цена снизилась еще больше, до 834 долларов. Бейонсе могут заменить Рианна, Кэти Перри, Мисси Эллиотт, Ники Минаж, Лорин Хилл, Дженнифер Хадсон, Эрика Баду или Мэри Джей Блайдж.

Coachella – самый масштабный и прибыльный фестиваль в мире. В 2016 году он привлек около 99 тысяч человек. Что самое интересное - организаторы не обязаны отдавать деньги за приобретенные билеты, если кто-то «передумал».
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